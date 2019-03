Il Comune di Carbonia informa che venerdì 8 Marzo, in occasione della Giornata Internazionale della Donna, il Museo del Carbone proporrà il biglietto ridotto (6 euro) per tutte le donne che vorranno visitare il museo, visita guidata in sottosuolo inclusa.

La giornata dell’8 Marzo, in alternativa alla classica uscita serale tra amiche, può essere infatti dedicata alla visita di un luogo storico come la miniera. Posto in cui le donne sono state protagoniste come lavoratrici tenaci e dedite al sacrificio, mantenendo nel contempo il loro ruolo primario di fulcro affettivo e organizzativo della vita familiare.

Tra le lavoratrici della miniera si sono distinte le cernitrici, che operavano nella laveria alla cernita del carbone, in piedi e in ambiente umido, con solo un attimo di pausa per mangiare un pezzo di pane, per uno e, a volte, due turni consecutivi.

A queste donne il Museo dedica una giornata così importante. L’8 Marzo il Museo osserverà gli usuali orari di apertura della biglietteria: dalle 10 alle 17, con interruzione delle visite in sottosuolo dalle 12.30 alle 14.30.

