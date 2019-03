In occasione della XVI edizione di Al Ard Doc Film Festival, sabato 9 marzo, alle ore 18.00, presso l’Ex-art, in piazza Dettori a Cagliari, l’Associazione Amicizia Sardegna Palestina, in partenariato con CVS- Sardegna Solidale inaugura la mostra “Spazi senza Fine 2” dell’artista palestinese Emad Abu Hashish.

Alla introduzione di Fawzi Ismail, presidente dell’Associazione Amicizia Sardegna Palestina, seguiranno la presentazione della mostra a cura del pittore Angelo Liberati e della storica d’arte Alice Cardia. L’artista pittore Emad Abu Hashish illustrerà le sue tecniche di pittura.

Emad Abu Hashish, nato ad Amman (Giordania) nel 1969, ha studiato all’Istituto di Belle Arti dell’Università Giordana di Amman. Si è laureato nel 1993. Ha tenuto numerose mostre personali, tra cui: “Danze sul ciglio del vuoto” (Amman 2005); “Orbite dello smarrimento” (Amman 2011); “Sarmadian spaces – 1” (Milano 2018); e collettive (Dubai, Siria, Tunisia, Algeria, India).

È stato tra i protagonisti del workshop “Future Frontiere – Wall of Europe” a San Sperate e al Symposium “I nuovi artisti” (Grecia 2007). È membro della giuria del Progetto di creatività giovanile (Amman 2010) e l’Associazione degli artisti giordani. Le sue opere sono state vendute in diversi paesi: dalla Giordania, passando per Dubai, Germania, Spagna, Grecia e Italia.

