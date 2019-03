Ci vorrà ancora del tempo per conoscere i dati definitivi delle elezioni regionali in Sardegna e per la conseguente proclamazione dei 60 consiglieri eletti, governatore compreso. Lo fa sapere la presidente della Corte d’Appello di Cagliari, Gemma Cucca. Negli uffici del palazzo di Giustizia, infatti, stanno ancora ricevendo alla spicciolata i dati dagli Uffici Centrali Circoscrizionali che “nella maggior parte dei casi – spiega la presidente – non ha ancora completato il proprio lavoro, anche a causa di oggettive difficoltà collegate alle novità legislative del sistema elettorale che hanno comportato una dilatazione dei tempi di conclusione del procedimento”.

Nel frattempo nel sito istituzionale della Regione i dati vengono continuamente aggiornati: ora si è arrivati a 1832 sezioni scrutinate su 1840 per il presidente e 1825 su 1840 per le liste. “I rallentamenti – spiega la presidente Cucca – hanno avuto inizio presso i seggi elettorali, dove i responsabili degli uffici, in misura superiore alla media delle precedenti consultazioni, non sono stati in grado di completare lo spoglio e la redazione dei verbali, con conseguente impegno degli Uffici Centrali Circoscrizionali costituiti presso i Tribunali nella chiusura di tali operazioni. Nella giornata odierna, ho invitato gli Uffici Centrali Circoscrizionali a completare le operazioni con la massima urgenza e ad inviare i dati, così da consentire all’Ufficio Centrale Regionale di iniziare l’elaborazione finale dei dati medesimi e procedere alla proclamazione degli eletti”.

L’Ufficio Centrale Regionale sarà assistito da un gruppo di esperti e questo dovrebbe ridurre i tempi di completamento delle operazioni. “Tuttavia – conclude Gemma Cucca – è bene evidenziare che è stato predisposto dagli uffici della Regione un verbale delle operazioni dell’Ufficio Centrale Regionale di ben 296 pagine, il cui tempo di compilazione, pur contenuto e ridotto al massimo, non potrà essere all’evidenza immediato”.

