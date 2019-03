Il comune di Cagliari comunica che è stato prorogato al 30/04/2019 il termine di scadenza per presentare le domande per Buono Libri (L.448/98) per l’anno scolastico 2018/2019 e per la Borsa di Studio regionale (L.R. 5/2015) 2017/2018, inizialmente fissato per il 14/01/2019.

Non è, invece, stata concessa alcuna proroga per le Borse di Studio nazionali.

