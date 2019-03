Villasimius e l’Area Marina Protetta “Capo Carbonara” sono ufficialmente nella top 100 delle destinazioni più sostenibili al mondo. La prestigiosa certificazione che premia l’impegno verso un turismo responsabile è stata ritirata dal sindaco Gianluca Dessì e dal direttore dell’Area Marina Protetta Fabrizio Atzori nel corso della cerimonia di premiazione che si è svolta ieri a Berlino, i ‘2019 Sustainable Top 100 Destination Awards’, ospitata nell’ambito della ITB Berlin, una delle più importanti fiere del turismo al mondo.

La località costiera del sud-est della Sardegna è stata premiata per la categoria ‘Best of Seaside’, tra le destinazioni che offrono opportunità di svago legate all’acqua in sintonia con i principi del turismo sostenibile.

Villasimius e Cogne (Val d’Aosta) sono le uniche destinazioni italiane entrate nella Top 100. Per essere ammesse, le località candidate devono soddisfare gli standard stabiliti a livello mondiale dal Global Sustainable Tourism Council and Green Destinations. La candidatura di Villasimius è stata possibile grazie al supporto scientifico dell’Università di Cagliari, con il coordinamento della professoressa Patrizia Modica.

L’evento ha visto inoltre la premiazione delle 10 destinazioni più sostenibili al mondo in 10 differenti categorie. Il premio più prestigioso, l’ITB Earth Award, è andato alla Repubblica di Palau, che da anni persegue un approccio altamente innovativo nella tutela del proprio ambiente naturale. Per la categoria ‘Best of Seaside’ il premio assoluto se l’è aggiudicato Torroella de Montgrì – l’Estartit (Spagna).

“E’ un grande riconoscimento al lavoro che ogni giorno portiamo avanti per la sostenibilità dell’ambiente, dell’economia del territorio e della nostra società”, afferma il direttore dell’AMP “Capo Carbonara” Atzori. “Questo premio ci sprona ad andare avanti su questa strada – aggiunge – ed è un’occasione importante di confronto con i modelli delle altre località più virtuose, nell’auspicio che un giorno non troppo lontano anche Villasimius possa entrare nella top 10”.

“Dietro questo riconoscimento c’è il grande lavoro di squadra svolto negli ultimi cinque anni e il contributo determinante dell’Università di Cagliari e della professoressa Modica, che ci ha messo in condizione di poter offrire a Villasimius una visibilità di livello mondiale”, dichiara il sindaco Dessì. “Ed è anche la risposta più eloquente a chi sosteneva che quest’amministrazione avrebbe pensato solo al mattone, così non è stato – aggiunge il sindaco – abbiamo puntato alla qualità dell’ambiente ma allo stesso tempo a renderlo fruibile per i visitatori, e ci auguriamo che chi si avvicenderà alla guida del nostro Comune prosegua verso questa direzione”.

Tra le 100 destinazioni più sostenibili al mondo del 2018, assieme a località celebri e rinomate a livello globale come Niagara Falls in Canada, Fernando de Noronha in Brasile e Vail in Colorado. L’ingresso del Comune di Villasimius e dell’Area Marina Protetta “Capo Carbonara” nella prestigiosa lista che rende merito agli sforzi delle destinazioni turistiche che perseguono un turismo responsabile e sostenibile in linea con gli standard internazionali, unica italiana assieme a Cogne (Valle d’Aosta), è stato possibile grazie al supporto scientifico dell’Università di Cagliari.

“La lista Top 100 riconosce le destinazioni turistiche che hanno lavorato duramente per fare la differenza e che prendono sul serio la sostenibilità”, afferma il direttore dell’AMP, Fabrizio Atzori. “Per entrare nel ristretto gotha delle località più sostenibili abbiamo dovuto fornire informazioni dettagliate sulla destinazione e sugli sforzi per rendere la destinazione e i suoi stakeholder più sostenibili a beneficio dei visitatori, delle comunità locali e del mondo”, spiega Atzori.

Per essere ammesse, le località candidate hanno dovuto chiarire in che modo sono riuscite a soddisfare i 100 criteri riconosciuti a livello mondiale dagli standard stabiliti dal Global Sustainable Tourism Council and Green Destinations. Le candidature sono state valutate dal Sustainable Top 100 Team, dai membri del Top 100 International Committee e da esperti nazionali.

I vincitori riceveranno la certificazione ufficiale in occasione dell’International Tourism Bourse (ITB) Earth Award, la cerimonia di premiazione delle 100 destinazioni più sostenibili, che si terrà il 6 marzo 2019 all’ITB Berlin, la fiera mondiale più prestigiosa del settore viaggi.

“Questo riconoscimento, nell’anno in cui l’Area Marina Protetta compie 20 anni, è la conferma che la scelta del turismo sostenibile fatta due decenni fa è quella giusta”, afferma il sindaco di Villasimius, Gianluca Dessì. “Oggi più che mai siamo consapevoli del fatto che la natura è nostra ricchezza – aggiunge Dessì – e questa amministrazione continuerà a portare avanti tutte le azioni necessarie per preservarla e sviluppare un turismo sempre più sostenibile”.

