Virgin Radio annuncia che il concerto di Slash ft. Myles Kennedy And The Conspirators, ormai da mesi sold out, dell’8 marzo al Fabrique di Milano sarà trasmesso in diretta radiofonica su Virgin Radio.

Un appuntamento unico ed esclusivo che inizierà alle 20 con un collegamento radio dal backstage in compagnia di Paola Maugeri e Ringo che ci accompagnerà fino alla diretta del concerto che inizierà alle 21 circa e che sarà trasmesso integralmente.

