Notiziario di Bologna-Cagliari. BOLOGNA: SQUADRA AL COMPLETO, MIHAJLOVIC PROVA LE DUE PUNTE – Archiviato il ko di Udine, che ha lasciato strascichi nel morale e in classifica, il Bologna si avvicina alla sfida di domenica con il Cagliari con una buona notizia: la squadra è al completo. Destro è recuperato dal problema muscolare alla coscia, con lui Pulgar, che ha scontato la squalifica. Con il rientro dell’attaccante, Mihajlovic potrebbe cambiare volto al Bologna. Provata, in questo inizio di settimana, la formula a due punte, nel 4-3-1-2. Il tecnico potrebbe cercare di dare più peso all’attacco in vista di un match che i rossoblù, a 4 punti dal terz’ultimo posto, hanno l’assoluta necessità di vincere.

CAGLIARI: CIGARINI E FARAGO’ SQUALIFICATI, CHANCE BRADARIC – Prosegue la preparazione dei rossoblù di Maran in vista della gara di domenica alle 12.30 contro il Bologna. Oggi ad Asseminello, dopo il riscaldamento, la squadra è stata impegnata in un lavoro tattico: sviluppi su entrate offensive ed esercitazioni sulla linea difensiva. Infine, partitella a ranghi contrapposti. Ha lavorato precauzionalmente a parte Despodov, ma non dovrebbe essere in dubbio per domenica. Parzialmente con il gruppo Birsa, reduce dalla frattura al polso, lavoro personalizzato invece per Cerri e Klavan. Assenti a centrocampo gli squalificati Cigarini e Faragò, Maran rilancerà in cabina di regia il croato Bradaric che ultimamente aveva perso il posto da titolare. Domani alle 11 il Cagliari sosterrà un allenamento alla Sardegna Arena aperto ai tifosi e alla stampa.

Commenti

comments