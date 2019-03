“Presto si riunirà il tavolo regionale, e saranno definiti criteri e prorità”. Lo dichiara il presidente di Fortza Paris, Gianfranco Scalas, sottolineando che però, sino ad allora, “è destituita di qualunque fondamento qualsiasi valutazione sulla composizione della Giunta”. Tanto più che “ad oggi – spiega – non si è riusciti neanche a completare le operazioni elettorali, non c’è la proclamazione del nuovo presidente né sono certi i tempi di proclamazione dei consiglieri eletti”.

Intanto, sottolinea Scalas, “si accavallano i problemi in una Regione che vanta una disoccupazione altissima, con l’emergenza latte in atto e il sistema sanitario da riformare. La gente è stanca della politica che parla di poltrone e non risolve i problemi. Siamo certi che Christian Solinas saprà bene interpretare i bisogni del nostro popolo e saprà mettere al centro le priorità di un’azione politica autorevole ed efficace, perché i sardi non hanno più voglia di promesse ma di fatti”.

Quanto a Fortza Paris, chiarisce il presidente del partito, “forte del proprio risultato elettorale e del ritorno in Consiglio regionale lavorerà per il solo bene dei sardi e della Sardegna”, ma senza “rincorrere alchimie che allontano la gente dalla politica”.

