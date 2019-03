L’Assessorato regionale del Turismo ha pubblicato il nuovo bando per la qualificazione professionale ai fini dell’esercizio dell’attività di guida ambientale-escursionistica (G.A.E.). Il nuovo concorso segue la recente approvazione del piano strategico “Destinazione Sardegna 2018-2021” e arriva a sei anni dal precedente con lo scopo di rafforzare competenza e professionalità nella fruizione sostenibile del bene ambientale dopo la nascita della Rete Escursionistica Regionale (RES).

Sono ammessi al concorso coloro che possiedono, entro la data di scadenza per la presentazione delle domande, i seguenti requisiti: cittadinanza italiana o di altro Paese membro dell’Unione Europea; maggiore età; godimento dei diritti civili; idoneità psico-fisica all’esercizio della professione; titoli rilasciati da organismi riconosciuti; tre mesi effettivi di tirocinio operativo.

Gli esami si articoleranno in una prova scritta (questionario a risposta multipla) e in un successivo colloquio. Tuttavia, specificano dall’assessorato, il superamento del concorso non determina l’abilitazione all’esercizio della professione in assenza dell’iscrizione al Registro regionale. Le domande di partecipazione dovranno essere inviate entro il 15 aprile tramite PEC all’indirizzo:tur.gestioneofferta@pec. regione.sardegna.it.

