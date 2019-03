L’Ogliastra e la Gallura sono gli unici due territori che hanno completato tutte le operazioni di scrutinio relative alle elezioni regionali del 24 febbraio scorso in Sardegna. Da quanto si evince dal sito istituzionale della Regione – in costante aggiornamento – in Ogliastra sono, infatti, state scrutinate tutte le 67 sezioni presenti nell’ex provincia, mentre in Gallura il dato è 156 su 156.

Il lavoro viene portato avanti dagli Uffici Centrali Circoscrizionali dopo la chiusura dei seggi allo scadere delle 24 ore date dalla legge per chiudere lo scrutinio. Manca ancora all’appello una sezione rispettivamente nel Medio Campidano (111 scrutinate su 112), nel Nuorese (185 su 186) e nel Sulcis (142 su 143).

Ancora da concludere la verifica nel Cagliaritano dove le sezioni ancora mancanti sono 5 per le liste e 4 per il presidente (576 su 581 e 577 su 581), nell’oristanese con 209 sezioni scrutinate su 212 per le liste e 211 su 212 per il presidente, e nel Sassarese con 379 sezioni scrutinate su 383 per le liste e 382 su 383 per il governatore.

