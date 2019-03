Doppio Importante riconoscimento per “Mark’s Diary”, il film del regista cagliaritano Giovanni Coda, che si è aggiudicato il premio per il “Best Art Film” e il regista ha vinto nella categoria “Best Director” al New Renaissance Film Festival di Amsterdam.

In 75 minuti Coda, partendo dal libro LoveAbility di Maximiliano Ulivieri sul tema Sesso e Disabilità, propone la sua personale visione cinematografica che si nutre di fotografia, danza, musica e documentazione. Si ripercorre così la vita e l’esperienza di alcuni giovani disabili cui la “società contemporanea” nega di fatto ogni approccio alla sessualità.

“Il Film, pur non ricreando visivamente il contesto in causa, genera una tensione audiovisiva che spiazza e commuove, affascina e coinvolve”. Prodotto dalla Labor in collaborazione con l’Università di Derby (UK), il film narra la storia di Mark e Andrew (interpretati da Maximiliano Ulivieri e Giacomo Curti), due giovani ragazzi colpiti da una disabilità che ne limita i movimenti in modo quasi totale. Quando si incontrano nasce tra loro un’attrazione che diventa ben presto amore reciproco, tanto profondo quanto impossibile da realizzare per l’impossibilità di entrare in una qualsiasi forma di intimità. I due ragazzi affideranno così le proprie emozioni e i propri sentimenti a due personaggi di fantasia (Mark Cirillo e Caleb J. Spedvac). Un amore virtuale, onirico che durerà lo spazio di un giorno.

“Questo ennesimo riconoscimento a Mark’s Diary conferma che la linea produttiva e la struttura cinematografica adottata (anche con i miei ultimi lavori) è competitiva e vincente – commenta Giovanni Coda – la professionalità con cui abbiamo affrontato tutte le fasi produttive e distributive unite all’entusiasmo trasmesso alle tantissime persone che fin qui ci hanno seguito, lo metteremo a frutto, assieme alle bellissime esperienze vissute, in questi anni, in giro per il mondo. Dopo il grande successo ottenuto dalla Monografica organizzata da Adriano Aprà per la rassegna FuoriNorm al MACRO – Museo d’Arte Contemporanea di Roma – stiamo organizzando un percorso alternativo di distribuzione che permetta a Mark’s Diary di essere visto in tutta Italia”.

