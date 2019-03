Dopo il sindaco Nicola Sanna, ritira le dimissioni anche l’assessore dei Lavori pubblici, Ottavio Sanna. L’esponente del PdS, accogliendo la richiesta del sindaco, ha accettato di restare nell’esecutivo della città fino alla scadenza naturale del mandato, prevista per maggio. Candidato alle regionali col partito di Paolo Maninchedda, l’assessore aveva annunciato il suo addio alla Giunta lo stesso giorno del sindaco.

Confermate, almeno al momento, le dimissioni dell’assessore della Mobilità, Antonio Piu, eletto in consiglio regionale e in attesa di proclamazione, e dell’assessore del Bilancio, Simone Campus, sul cui nome Campo Progressista sembrerebbe scommettere in caso di primarie per scegliere il candidato sindaco del centrosinistra.

Piu andrà via quando sarà ufficializzato il risultato delle elezioni regionali, Campus dopo l’approvazione del bilancio di previsione: martedì 12 marzo. Proprio oggi Campo Progressista ha chiesto ufficialmente le primarie di coalizione per scegliere il possibile successore di Nicola Sanna. Per i zeddiani “sarebbe un importante segnale di unità e partecipazione e assicurerebbero un risultato finale a garanzia di scelta popolare, condivisa e democratica”.

