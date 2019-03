A seguito di diverse segnalazioni pervenute alla Sala operativa del 115, i Vigili del fuoco del Comando Provinciale di Cagliari sono intervenuti alle 17:45 circa in via Boito, nel comune di Quartu Sant’Elena (CA), per l’incendio di un’utovettura.

Sul posto è stata inviata una squadra di Pronto intervento. Le fiamme hanno coinvolto l’intera auto e i pompieri, spento il rogo, hanno messo in sicurezza l’area circostante e la sede stradale.

Le cause dell’incendio sono in fase di accertamento.

