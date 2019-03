Nuovi indagati per il crollo del ponte Morandi a Genova , il viadotto autostradale collassato lo scorso 14 agosto causando la morte di 43 persone.

Gli uomini della guardia di finanza stanno notificando in queste ore i nuovi avvisi di garanzia. Gli indagati, tra Spea e Autostrade, sono più di una decina.

Intanto in alcuni campioni prelevati dalla pila 8 dell’ex viadotto Morandi sono state trovate “tracce di amianto.

Dalle prime informazioni si tratta di quantità minime rilevate grazie a alcune indagini ‘spinte’ che al momento non hanno eguali come livello di approfondimento”. Lo ha detto Gabriele Mercurio, ingegnere di polizia mineraria e membro della Commissione esplosivi riunita in prefettura a Genova.

