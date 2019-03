Manca (M5s): “Il Governo ha appena dato il via libera alla nuova legge sul personale di Forestas”

“Buonasera a tutti, in particolare a tutti i lavoratori dell’agenzia forestas e a tutti i loro familiari.

Sono felice di annunciarvi che il Consiglio dei Ministri ha appena deliberato di non impugnare la legge regionale numero 6 del 19. Adesso non ci sono più ostacoli all’inserimento dei lavoratori forestas all’interno del comparto unico regionale!

Ricordo che il consiglio regionale uscente ha dovuto emanare questa legge per superare le criticità di carattere tecnico presenti nella legge 43 del 2018, le quali la esponevano al rischio di incostituzionalità.

In questi mesi abbiamo sentito di tutto: che si trattasse di una questione politica, che il governo avesse bistrattato il nostro statuto regionale, ecc.

Tutte fandonie! Falsità strumentalizzate da qualcuno al solo scopo di trovare argomenti per attaccare il movimento in una campagna elettorale condotta in modo quantomeno discutibile.

Ma, come si suole dire, il tempo è galantuomo!

Nel mio piccolo, in modo leale e collaborativo, mentre alcuni attaccavano me e il Movimento 5 Stelle per becere finalità propagandistiche, mi sono subito adoperato per favorire l’interlocuzione tra i ministeri che avevano mosso le censure e l’assessore al personale uscente, il quale a sua volta ha mediato con il consiglio regionale.

Morale della favola:

– il Consiglio Regionale ha recepito in toto le istanze dei ministeri e ha prodotto un testo in linea col dettato costituzionale,

– la precedente impugnativa verrà meno,

– i lavoratori Forestas vedranno finalmente riconosciute le proprie prerogative!

Nessuno ammetterà che le precedenti censure erano fondate, ma lo dimostrano i fatti! Così come la deliberazione odierna dimostra che da parte del governo e in particolare del movimento non esiste nessuna contrarietà politica alla cosiddetta regionalizzazione!

Per chi avesse dei dubbi in merito, ora è tutto chiaro. Le chiacchiere stanno a zero!

Adesso mi rivolgo al nuovo Consiglio Regionale, se mai riusciremo a conoscerne l’esatta composizione (a proposito, complimenti a chi ha fatto questa legge elettorale!):

Lo invito a risolvere gli altri annosi problemi dell’agenzia Forestas e quelli altrettanto storici del Corpo Forestale: parlo di turnover per abbassare l’età media dei lavoratori, delle inidoneità, di ammodernamento del parco mezzi e di tante altre cose di cui ho già avuto modo di parlare!

Attendiamo fiduciosi! Un caro saluto a tutti!”

Alberto Manca (M5s)

