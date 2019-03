In una nota l’Unione Sindacale e di Base ha chiesto al Prefetto di Cagliari un incontro urgente sul futuro dei lavoratori Aias e sul mancato pagamento degli stipendi.

“I vertici Aias devono ai propri lavoratori nove mensilità, e dal momento che non intravediamo soluzioni economiche per i lavoratori perché I vertici aziendali non hanno a tutt’oggi fatto sapere quando pagheranno gli stipendi”, per queste ragioni il sindacato chiede urgentemente un incontro in Prefettura. Pronti a nuove mobilitazioni, i lavoratori Aias aderenti all’Usb chiedono chiarimenti urgenti sul loro futuro. “La situazione dei lavoratori è ai limiti del tragico: Ci cono mutui da onorare, tasse e balzelli da pagare, famiglie da sostentare e oltre un certo limite non si riesce ad andare”, la denuncia dei dipendenti. “Signor Prefetto è a conoscenza della delicatezza del settore in cui operano questi lavoratori, della serenità che necessita loro per espletare il loro lavoro e che non può essere garantita da un certo modo di dirigere un’Azienda, che arriva perfino a pagare a “singhiozzo” i propri dipendenti”, conclude la nota.

