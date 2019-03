Il Sindaco di Carbonia Paola Massidda ha emesso un’ordinanza – la n. 55 del 7 Marzo 2019 – che prevede l’istituzione di nuovi stalli riservati ai disabili nelle strade urbane della città.

“L’obiettivo è favorire la mobilità dei soggetti deboli e delle persone diversamente abili tramite la concessione e disponibilità di nuovi spazi riservati alla sosta dei veicoli con esposto l’apposito contrassegno per disabili. Si tratta di un provvedimento che mira a dare risposte alle richieste pervenute all’ufficio della Polizia Locale da parte di tanti cittadini con difficoltà deambulatorie”, ha affermato il Sindaco Paola Massidda.

Il Sindaco ha ordinato l’istituzione di cinque nuovi parcheggi riservati ai disabili nelle seguenti strade urbane:

• Via Nicotera, nello spazio antistante l’ingresso della Scuola Primaria di Is Meis;

• Via Liguria presso il numero civico 42;

• Via Veneto presso i numeri civici 99/153;

• Piazza Rinascita presso il numero civico 18;

• Via Mazzini presso il numero civico 68

Come ha precisato l’assessore ai Lavori pubblici Gian Luca Lai, “a breve l’Ufficio Tecnico Comunale-Settore Manutenzioni provvederà all’installazione e alla manutenzione della segnaletica stradale conformemente alle norme tecniche prescritte dal Codice della Strada e dal Regolamento di esecuzione”.