Prosegua, senza soluzione di continuità, il dominio di quella possente Alta Pressione che da febbraio sta tenendo sotto scacco l’Europa occidentale. E’ vero, nel corso della settimana ha subito delle modifiche ma è ancora troppo poco per poter sperare in un cambiamento. Vi sono state delle perturbazioni atlantiche che hanno lambito i settori settentrionali del Mediterraneo, innescando il passaggio di nubi medio alte e un po’ di vento, ma nulla che possa far pensare a un cambio di rotta.

Si andrà avanti così anche nel secondo weekend di marzo. Avremo qualche nube medio alta che velerà il cielo, avremo un po’ di vento soprattutto domenica allorquando si ripresenteranno raffiche di Maestrale soprattutto sui settori nordoccidentali e settentrionali della nostra regione.

Le temperature si manterranno su valori decisamente primaverili, quindi miti e gradevoli. Di notte vi sarà ancora dell’umidità nei bassi strati che potrà facilitare l’insorgenza di banchi di nebbia o di nubi basse, tanto nelle valli interne quanto nelle aree pianeggianti. Domenica, con l’arrivo del Maestrale, avremo un lieve abbassamento dei valori termici ma solamente sulle coste settentrionali e occidentali. Su quelle orientali potrebbero subentrare temporanei aumenti.

Arriveremo così alla prossima settimana, soprattutto alla fase centrale del mese di marzo che dovrebbe sancire un cambiamento veramente importante. Un cambiamento che potrebbe portarci verso il più classico dei colpi di coda dell’Inverno.

