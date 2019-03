I Carabinieri del Radiomobile della Compagnia di Cagliari hanno arrestato 26enne del Gambia, richiedente asilo e pregiudicato, per rapina aggravata, resistenza e le lesioni a pubblico ufficiale. Intorno alle 4,30 di questa notte nei pressi di viale Elmas, a Cagliari, nelle vicinanze di un supermercato, ha avvicinato una prostituta nigeriana 26enne e, dopo aver rotto una bottiglia, l’ha minacciata rapinandola del giubbotto con gli effetti personali.

Il giovane, in evidente stato di ebbrezza, è scappato ma dopo qualche minuto è stato rintracciato dai carabinieri intervenuti su segnalazione di un passante che aveva assistito ai fatti. Non appena bloccato l’uno ha reagito violentemente con calci e pugni assalendo uno dei militari spingendolo al suolo. Arrestato e ammanettato è stato portato in Caserma per poi essere trasferito nel carcere di Uta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

