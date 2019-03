Firmato protocollo intesa tra Fondazione e Ats

Un altro importante riconoscimento per l’Unità Operativa della Chirurgia Maxillo Facciale dell’Ospedale ‘SS Trinità’ di Cagliari diretta da Maurizio Foresti. La Fondazione ‘Operation Smile Italia’ ha firmato un protocollo d’intesa con la Ats Sardegna che consente realizzare la ‘Smile House’, cioè un centro di eccellenza e per le diagnosi e le malformazioni cranico-maxillo-facciali. Il protocollo è stato firmato dal direttore dell’Ats Sardegna Fulvio Moirano e dal vice presidente scientifico della Fondazione Operation Smile Italia, Domenico Scopelliti alla presenza del primario dell’Uoc Maurizio Foresti.

Non è il primo riconoscimento per Maurizio Foresti e la sua equipe, composta da Renato Paracchini, Luca Moricca, Flavia Fatone, Luca Vadilonga, dal primario di anestesia Rossella Argiolas e da uno staff di eccellenza del Reparto dell’ospedale cagliaritano, divenuto ormai centro di riferimento nazionale per le patologie legate alla labiopalatoschisi, ovvero il labbro leporino. Eccellente preparazione quella del personale infermieristico degli ambulatori, della corsia e della sala operatoria. La ‘Smile house’ è composta anche da loro, che spesso svolgono un lavoro silente ma preziosissimo, oltre che da altre professioniste come le logopediste, l’ortodontista e gli otorinolaringoiatri.

Foresti e il suo staff operano insieme a Scopelliti in giro non solo per il mondo a bordo di Nave Cavour della Marina Militare, ma anche in Sardegna, dove hanno restituito il sorriso a decine di piccoli bambini sfortunati rendendo loro una vita normale.

“Soddisfazione e orgoglio per Smile House Cagliari – spiega Maurizio Foresti – , centro di riferimento per la cura dei piccoli e grandi pazienti affetti da labbro leporino e malformazioni cranio-facciali. La buona sanità esiste e la riconoscenza e la soddisfazione di genitori e piccoli pazienti lo dimostra e continua ad essere la motivazione più forte di tutto il personale della Smile House del SS Trinitá”.

