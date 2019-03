“Oggi in Italia c’è più che mai bisogno di Tecnici qualificati, soprattutto in un settore economico come quello marittimo, e la prova è che il mercato è pronto ad assumerli, com’è avvenuto per 16 dei nostri 18 diplomati a meno di tre mesi dall’esame finale, già richiesti dalle compagnie marittime”. Lo ha detto Roberto Neroni, presidente della Fondazione Mo.So.S, che si occupa di alta formazione tecnica per la mobilità sostenibile e per il mare, presentando i primi 18 diplomati del corso “Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci” dell’Its MoSos. Si tratta di un percorso formativo post diploma, alternativo all’Università, nel quale gli allievi hanno sostenuto l’esame finale a novembre scorso. A tre mesi dall’agognato traguardo 14 sono già stati assunti, alcuni dei quali già imbarcati.

“La Fondazione consente agli allievi di ottenere con un’unica prova di esame sia il diploma di Tecnico Superiore (livello VI Eqf, ormai equiparato ad una laurea breve) che l’abilitazione alla Professione Marittima”, spiega il direttore Giovanni De Santis che non nasconde l’orgoglio per i risultati ottenuti in un percorso lungo e difficile partito ufficialmente tre anni fa e che oggi vede 16 dei 18 diplomati reclutati per nuovi posti di lavoro in ambito marittimo. Sono infatti quattordici i nuovi contratti di lavoro firmati ad appena tre mesi dall’esame, con una percentuale di placement dell’88% destinata a crescere nelle prossime settimane.

Su 18 ragazzi che ieri a Cagliari hanno ritirato il diploma Its, 14 infatti sono già entrati nel mondo del lavoro, due sono in attesa dei contratti e per gli altri due si tratta di aspettare solo qualche mese. È il primo lusinghiero risultato dei nuovi corsi post-diploma dell’Its Fondazione Mo.So.S attivati a Cagliari, nella sede di Via Mercalli.

Il primo corso di “Tecnico Superiore per la mobilità delle persone e delle merci – Conduzione del Mezzo Navale” avviato nel 2015 si è concluso nel mese di novembre 2018 con il rilascio del diploma di Tecnico Superiore e l’abilitazione alla professione di Ufficiale di Macchina e di Coperta della Marina Mercantile. Ancora poco conosciuti nell’ambito dell’offerta formativa nazionale, gli Its offrono Percorsi di Specializzazione Tecnica Post Diploma, riferiti alle aree considerate prioritarie per lo sviluppo economico e la competitività del Paese, in stretta collaborazione con imprese, università e centri di ricerca scientifica e tecnologica, enti locali, sistema scolastico e formativo.

In questo ambito, i dati di inserimento lavorativo sono eccellenti: a livello nazionale l’82,5% dei diplomati negli Istituti Tecnici Superiori nel corso del 2016 ha trovato lavoro entro un anno dal diploma, nell’87,3% dei casi in un’area coerente con il percorso concluso. Si tratta infatti di una tipologia di studi superiori espressamente costruita per formare nuovi professionisti sulla base delle specifiche esigenze del mercato del lavoro.

Dopo questo primo corso, i prossimi ad arrivare al diploma saranno gli specialisti del corso di Logistica Intermodale. E si lavora per attivare nel 2019 quelli nell’area Meccatronica e Aeronautica. I diplomati escono dall’Istituto perfettamente in grado di lavorare da subito nelle complesse mansioni per cui hanno studiato, perché i corsi, fondati sulla didattica esperienziale, si basano

su laboratori tecnologicamente molto avanzati e su tirocini formativi di sei mesi obbligatori, in aziende che spesso sono le prime ad assumere gli allievi che hanno formato. Gli stessi docenti provengono per metà dal mondo dell’Università, della Formazione e dell’Istruzione e per metà da quello del Lavoro.

