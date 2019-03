Gli agenti della Squadra Volanti e della Mobile della Questura di Cagliari sono intervenuti stamani nel parcheggio sterrato di Marina Piccola in seguito ad una segnalazione di un cittadino che ha visto un uomo accasciato dentro un’auto parcheggiata.

Sul posto è arrivata anche un’ambulanza medicalizzata, ma purtroppo l’uomo era già morto. Si tratta di un giovane di 39 anni deceduto, secondo il medico, per cause naturali. Sul corpo non sono stati trovati infatti segni di violenza ed è stato restituito alla famiglia.

