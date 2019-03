La Prefettura di Oristano sta coordinando il piano di ricerche per la scomparsa di un 75enne di Terralba (Or), Salvatore Cabiddu, di cui non si hanno notizie dal 6 marzo scorso. Le ricerche, già avviate e sul posto coordinate dai Vigili del Fuoco, che hanno istituito un posto di comando avanzato a Terralba, vedono impegnati oltre 50 uomini tra Carabinieri, Polizia, 118 e volontari della Protezione civile.

I vigili del fuoco stanno utilizzando unità cinofile, unità specialistiche della topografia applicata al soccorso, droni con termo camera, sommozzatori e un elicottero.

