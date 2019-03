Metropolitana leggera bloccata e una donna lievemente ferita. È il bilancio dell’incidente avvenuto poco prima delle 14 in via Puccini a Cagliari.

Un’auto con a bordo due persone, per cause non ancora accertate, è finita contro la metropolitana leggera. Sul posto sono intervenuti i medici de 118 e la polizia municipale. Una donna che si trovava a bordo dell’auto è rimasta lievemente ferita.

Al momento non si registrano feriti tra i passeggeri della metro di superficie, che comunque è ferma in attesa dei rilievi e che venga spostata l’auto danneggiata.

