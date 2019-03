Scintille tra i due vicepremier sulla Tav. “Nel contratto c’è la revisione dell’opera che è giusta, si possono tagliare spese, strutture, è giusto chiedere più contributi all’Europa e alla Francia. Non si può fermarla e conto che il buon senso prevalga”, ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini a Rtl. Quanto a possibili rinvii della decisione a dopo le Europee di maggio, il ministro ha sottolineato che “il tunnel sarà lì anche l’8 giugno, la scelta va fatta”.

“Nessun vertice di Governo oggi, vado a Milano, ne parliamo lunedì “, ha anche detto il ministro Salvini che, a proposito del Tav, ha aggiunto: “Io sono per fare non per disfare “. Sulle parole di Luigi Di Maio, che lo aveva definito irresponsabile, ha replicato: “Di Maio è un uomo, oggi parlo di donne”.

Tav, Conte: “escludo crisi di governo, sarebbe assurdo”. Scintille tra i due vicepremier sulla Tav. “Nel contratto c’è la revisione dell’opera che è giusta, si possono tagliare spese, strutture, è giusto chiedere più contributi all’Europa e alla Francia. Non si può fermarla e conto che il buon senso prevalga”, ha detto il ministro dell’Interno Matteo Salvini a Rtl. Quanto a possibili rinvii della decisione a dopo le Europee di maggio, il ministro ha sottolineato che “il tunnel sarà lì anche l’8 giugno, la scelta va fatta”. “Nessun vertice di Governo oggi, vado a Milano, ne parliamo lunedì “, ha anche detto il ministro Salvini che, a proposito del Tav, ha aggiunto: “Io sono per fare non per disfare “. Sulle parole di Luigi Di Maio, che lo aveva definito irresponsabile, ha replicato: “Di Maio è un uomo, oggi parlo di donne”. Tav, Conte: “escludo crisi di governo, sarebbe assurdo”

Commenti

comments