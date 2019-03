Maria Luisa D’Alessandro è la nuova prefetta di Sassari, Anna Aida Bruzzese quella di Nuoro.

Il consiglio dei ministri ha decretato una serie di trasferimenti prefettizi, tra cui quelli delle due città sarde. D’Alessandro, attuale prefetto di Fermo, in Umbria, si insedierà a Sassari l’1 aprile in sostituzione di Giuseppe Marani, in servizio nel capoluogo del Nord Sardegna dal febbraio del 2017, tutt’ora in carica anche a Nuoro, dove lo sostituirà la vice prefetta vicaria di Genova, Bruzzese.

