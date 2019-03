In apertura del tavolo del latte, concluso questo pomeriggio in Prefettura a Sassari, con il quale si è trovato l’accordo sul prezzo a 74 cent a partire da marzo, il Capo di Gabinetto del Mipaaf ha illustrato i contenuto del Dl approvato dal Coniglio dei Ministri “per la cui adozione è stato espresso apprezzamento da tutti i presenti”

Il Capo di Gabinetto del Mipaaf, spiega una nota della Prefettura di Sassari, ha assunto l’impegno di avviare un confronto con la Camera di Commercio di Milano relativamente alle metodologie di rilevazione del prezzo del formaggio, “di sollecitare un ulteriore confronto con le banche per “richiedere una coerenza sistemica” nel rispetto dell’autonomia imprenditoriale delle banche stesse, rispetto alle esigenze delle imprese di filiera, di coinvolgere nel tavolo della filiera la grande distribuzione, e di approfondire la tematica dei controlli e valutare l’adozione di una direttiva del Ministro sul tema.

Per quanto concerne il prezzo di acconto i trasformatori si sono impegnati e le parti hanno raggiunto l’accordo sul pagamento di 72 cent per il latte conferito nel mese di febbraio e per fine campagna, a partire da marzo, fino a fine campagna, verrà corrisposto un acconto di 74 cent al litro. Nel mese di novembre 2019 verrà quindi calcolato il conguaglio sulla base dei prezzi medi ponderati del pecorino romano della Borsa di Milano per il periodo tra novembre 2018 e ottobre 2019.

Il tavolo ha raggiunto un accordo su una metodologia condivisa di correlazione del conguaglio ‘percorino romano-latte’ che sarà ottenuto con il calcolo relativo al prezzo del formaggio: con il pecorino venduto a 6 euro al kg, il latte sarà pagato latte a 72cent, con il pecorino a 6.20euro al kg il prezzo del latte sale a 76 cent. Si prosegue poi con la griglia dei prezzi che prevede il formaggio 7 euro al kg, e il latte a 83 cent, poi con il pecorino a 7.50 kg al chilo, il latte a 90cent, con un prezzo del formaggio a 8 euro al kg il latte arriva a 96 cent e con 8,50 kg al chilo di pecorino si arriva ad 1,02 euro.

Commenti

comments