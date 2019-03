Con 13.109 iscritte Open (non competitiva) e 229 Challenge (competitiva) la Cagliari SoloWomenRun, la corsa in rosa solidale in programma domenica 10 marzo, è sold out assoluto.

Il pettorale 13.000 è stato consegnato alla performer Adele Ceraudo, madrina della manifestazione.

L’appuntamento è per domenica 10 marzo, con un percorso Open, di circa 5km, da concludere correndo o camminando e quello Challenge, di 10km, competitivo, con classifica finale.

Confermata la valenza solidale dell’evento, che destinerà anche quest’anno parte del ricavato al sostegno di progetti presentati dalle associazioni del territorio.

