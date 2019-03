“Il tempismo di questo nuovo incendio di cisterna è decisamente sospetto”. Lo afferma Eugenio Zoffili, deputato e Commissario della Lega Salvini Sardegna in merito all’assalto all’autocisterna carica di latte, fermata e incendiata stamani a Torralba (Ss) da due banditi armarti.

“Temo – prosegue Zoffili – che ci sia qualcuno che vuole delegittimare la sacrosanta lotta dei pastori proprio all’ indomani dell’accordo raggiunto sul prezzo del latte. Un tentativo infame di infangare con la violenza un movimento pacifico che con coraggio si è battuto per difendere il lavoro e la qualità dei prodotti della meravigliosa terra sarda”.

“Sono gli ultimi disperati colpi di coda di chi sulla miseria e sullo sfruttamento ha prosperato in questi anni approfittando dell’inerzia delle istituzioni regionali e nazionali. Fortunatamente sia a Roma sia in Sardegna la musica è cambiata, grazie alla Lega che mantiene gli impegni presi con i Ministri Salvini e Centinaio e il nuovo Governatore Solinas, e guarda avanti per garantire un futuro nuovo, fondato sulla dignità del lavoro, ai pastori, ai sardi e agli italiani tutti”, ha concluso il Commissario di Lega Salvini Sardegna.

“Dove possono arrivare la cattiveria e l’odio di certe persone??? Tutta la mia solidarietà e un abbraccio al poeta-pastore Tziu Cosimu”. Lo scrive il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, su twitter commentando una notizia riportata dal sito Castedduonline.it, secondo la quale il poeta e pastore sardo Cosimo Lai di Sinnai, conosciutissimo nel suo paese, sarebbe stato vittima di un’aggressione dopo una lite verbale per aver pubblicato sui social un selfie con Salvini alcuni giorni prima.

Commenti

comments