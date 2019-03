Sarà interrogato la prossima settimana – probabilmente già lunedì – Luigi Loi, il 18enne di Girasole, in Ogliastra, ritrovato ad Arzana con una ferita alla testa da arma da fuoco la notte di martedì grasso, dopo una festa in maschera che il ragazzo aveva trascorso con degli amici a Bari Sardo.

Il 18enne, che è fuori pericolo ed è stato trasferito dal reparto di Rianimazione a quello di Neurologia dell’ospedale Brotzu di Cagliari, sarebbe ancora affaticato e i medici hanno chiesto qualche giorno di tempo prima che i Carabinieri della Compagnia di Lanusei – coordinati dal Procuratore Biagio Mazzeo e dal sostituto Andrea Schirra – lo sottopongano all’interrogatorio.

Dovrà essere lui, infatti, a far luce su quanto è successo nella notte tra martedì 5 e mercoledì 6 marzo in quel buco di tre ore – tra le 22.30 e l’1.30 – in cui il ragazzo scompare dalla festa di Bari Sardo con la Peugeot 206 di un amico, e riappare poco prima delle due di notte ad Arzana con la testa sanguinante al posto di guida dell’auto, dove viene notato da alcuni ragazzi che lo stavano cercando.

Tante le persone interrogate dagli inquirenti nelle ore successive al ritrovamento del giovane, ma nessun testimone avrebbe assistito al ferimento. Gli inquirenti aspettano anche gli esiti degli accertamenti dei Ris sulla Peugeot 206 e sugli indumenti del ragazzo.

Commenti

comments