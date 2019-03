“Noi regaliamo agli italiani 5 anni di Governo. Non c’è nessuna crisi in vista”, lo afferma il Ministro dell’interno Matteo Salvini parlando delle divisioni sul Tav.

“La situazione economica è tale che nessuno si può permettere di giocare sul futuro degli italiani”, prosegue Salvini.

Elezioni anticipiate? “Non ci penso neanche – così il leader leghista -. Abbiamo fatto tanto in nove mesi e voglio fare ancora di più in cinque anni”. “Io rimango convinto che la Tav si debba fare, per collegarci al resto dell’Europa conclude Matteo Salvini.

Commenti

comments