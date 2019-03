Con le nuove colonnine Supercharging V3 da 250 kW, realizzate dalla Tesla, i tempi di ricarica di un’auto elettrica si accorciano.

La nuova soluzione è stata inaugurata dalla Casa statunitense in California, con l’apertura di un impianto test nella Bay Area che permette in soli 5 minuti di rifornire le batterie di un’auto elettrica a sufficienza per poter percorrere 120 km. Certo, un veicolo con carburante tradizionale in quel tempo può effettuare anche un pieno per 5-600 km, ma si tratta di un passo avanti che permette di equiparare l’utilizzo quotidiano dei due tipi di mezzi, almeno dal punto di vista del “rabbocco del serbatoio”.

Al momento funzionante con i veicoli della gamma del Costruttore (Model 3, S e X), il nuovo sistema di ricarica prevede l’installazione di una cabina da 1 megawat, in grado di erogare corrente sino a quattro veicoli simultaneamente, con picchi di 250 kW ciascuno.

Per l’Europa e l’Asia ci sarà da pazientare sino al quarto trimestre di quest’anno.