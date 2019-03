Diversi prodotti a base di salmone venduti in tutta la Svizzera attraverso filiali Coop, Migros, Volg, i negozi Prima e i punti vendita TopShop potrebbero contenere batteri che causano la listeriosi. La possibile contaminazione è stata scoperta dal fornitore Ospelt food AG durante i controlli interni. Per sicurezza, i clienti sono invitati a non consumare i prodotti e a restituirli a un punto vendita. Il prezzo sarà rimborsato.

La possibile contaminazione riguarda le confezioni con i numeri di lotto fino al 11391 e tutte le date di scadenza. I batteri della Listeria monocytogenes sono molto diffusi nell’ambiente. Possono provocare la listeriosi, una malattia infettiva alla quale gli anziani e le persone immunodepresse sono particolarmente sensibili. Il batterio può causare anche aborti nelle donne in gravidanza.

L’anno scorso i chimici cantonali svizzeri hanno esaminato quasi 1000 campioni di insalate, frutta, antipasti e altri prodotti pronti per verificare la presenza di listeria. Nel 3% dei campioni sono stati rilevati batteri, ma non ha mai superato il valore soglia. L’associazione dei chimici cantonali aveva lanciato una campagna di test a livello nazionale, dopo che in tutto il mondo erano state segnalate contaminazioni di prodotti pronti al consumo con il batterio Listeria monocytogenes. I prodotti Coop (Coop, Coop City e coop@home), la cui vendita è stata sospesa sono:

-Coop Naturaplan Bio Mövenpick Cuore di salmone affumicato ca. 110g

-Coop Qualité & Prix MSC Tartare di salmone selvaggio affumicato con salsa ca. 100g

-Coop Qualité & Prix Salmone affumicato Scozia 120g

-Coop Qualité & Prix Ritagli di salmone affumicato 180g

-Prix Garantie Salmone affumicato Norvegia 200g

-Coop Qualité & Prix Salmone toast affumicato 100g

-Coop Qualité & Prix Salmone affumicato Norvegia 200g

-Coop Qualité & Prix ASC Salmone affumicato Norvegia Lemon/Pepper 100g

-Coop Naturaplan Bio Salmone affumicato Vaniglia 100g

-Coop Qualité & Prix MSC Salmone selvaggio affumicato 250g

-Coop Qualité & Prix MSC Salmone selvaggio affumicato 100g

-Fine Food MSC Salmone selvaggio Kenai affumicato 100g

-Mövenpick MSC Salmone selvaggio Coho affumicato 120g

-Mövenpick MSC Tartare di salmone selvaggio affumicato con salsa 130g

-Mövenpick Salmone affumicato Islanda 90g

-ZENBU Small Uramaki (Sushi)

-ZENBU Salmon (Sushi)

-ZENBU Gozen (Sushi)

-ZENBU Maki Mix (Sushi)

-ZENBU Salmon Poké (Sushi)

-ZENBU Uramaki Mix (Sushi)

-ZENBU Maru Maki (Sushi)

-ZENBU Nigiri Small (Sushi)

-ZENBU Nigiri Large (Sushi)

-ZENBU Nigiri & Small Uramaki (Sushi)

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda ai numerosi frontalieri italiani e a tutti i clienti di non consumare più il prodotto in questione che possono riportare alla loro filiale che provvederà a rimborsare loro il prezzo di vendita.

