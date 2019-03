Diversi prodotti a base di salmone venduti in tutta la Svizzera attraverso filiali Coop, Migros, Volg, i negozi Prima e i punti vendita TopShop potrebbero contenere batteri che causano la listeriosi.

La possibile contaminazione è stata scoperta dal fornitore Ospelt food AG durante i controlli interni.

Per sicurezza, i clienti sono invitati a non consumare i prodotti e a restituirli a un punto vendita. Il prezzo sarà rimborsato. La possibile contaminazione riguarda le confezioni con i numeri di lotto fino al 11391 e tutte le date di scadenza. I batteri della Listeria monocytogenes sono molto diffusi nell’ambiente. Possono provocare la listeriosi, una malattia infettiva alla quale gli anziani e le persone immunodepresse sono particolarmente sensibili.

Il batterio può causare anche aborti nelle donne in gravidanza. L’anno scorso i chimici cantonali svizzeri hanno esaminato quasi 1000 campioni di insalate, frutta, antipasti e altri prodotti pronti per verificare la presenza di listeria. Nel 3% dei campioni sono stati rilevati batteri, ma non ha mai superato il valore soglia.

L’associazione dei chimici cantonali aveva lanciato una campagna di test a livello nazionale, dopo che in tutto il mondo erano state segnalate contaminazioni di prodotti pronti al consumo con il batterio Listeria monocytogenes. I prodotti Coop (Coop, Coop City e coop@home), la cui vendita è stata sospesa sono:

Coop Naturaplan Bio Mövenpick Cuore di salmone affumicato ca. 110g

Coop Qualité & Prix MSC Tartare di salmone selvaggio affumicato con salsa ca. 100g

Coop Qualité & Prix Salmone affumicato Scozia 120g

Coop Qualité & Prix Ritagli di salmone affumicato 180g

Prix Garantie Salmone affumicato Norvegia 200g

Coop Qualité & Prix Salmone toast affumicato 100g

Coop Qualité & Prix Salmone affumicato Norvegia 200g

Coop Qualité & Prix ASC Salmone affumicato Norvegia Lemon/Pepper 100g

Coop Naturaplan Bio Salmone affumicato Vaniglia 100g

Coop Qualité & Prix MSC Salmone selvaggio affumicato 250g

Coop Qualité & Prix MSC Salmone selvaggio affumicato 100g

Fine Food MSC Salmone selvaggio Kenai affumicato 100g

Mövenpick MSC Salmone selvaggio Coho affumicato 120g

Mövenpick MSC Tartare di salmone selvaggio affumicato con salsa 130g

Mövenpick Salmone affumicato Islanda 90g

ZENBU Small Uramaki (Sushi)

ZENBU Salmon (Sushi)

ZENBU Gozen (Sushi)

ZENBU Maki Mix (Sushi)

ZENBU Salmon Poké (Sushi)

ZENBU Uramaki Mix (Sushi)

ZENBU Maru Maki (Sushi)

ZENBU Nigiri Small (Sushi)

ZENBU Nigiri Large (Sushi)

ZENBU Nigiri & Small Uramaki (Sushi)

Giovanni D’Agata, presidente dello “Sportello dei Diritti”, raccomanda ai numerosi frontalieri italiani e a tutti i clienti di non consumare più il prodotto in questione che possono riportare alla loro filiale che provvederà a rimborsare loro il prezzo di vendita.

