Sono tutti morti i 157 a bordo del Boeing 737 dell’Ethiopian Airlines precipitato mentre stava raggiungendo Nairobi.

Lo schianto è avvenuto vicino alla località di Bishoftud, ad una cinquantina di chilometri a sud della capitale etiope, alle 8.44 locali, 6 minuti dopo il decollo da Addis Abeba. “E’ molto probabile” la presenza di italiani a bordo del volo, riferiscono all’ANSA fonti qualificate

La Farnesina per ora non conferma ma ci sono verifiche in corso.

I 157 a bordo (149 passeggeri e 8 membri dell’equipaggio) erano di 33 nazionalità, rende noto l’emittente locale Ebc.

Commenti

comments