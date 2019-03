“Il Movimento Cinque Stelle sceglie di non partecipare ai giochi politici cui sono abituati i “vecchi” partiti. L’unico obiettivo, a livello nazionale e a livello regionale, è e sarà quello di lavorare per il miglioramento delle condizioni di vita della popolazione. Fatti e non parole. Proposte concrete che lascino fuori i personalismi e gli slogan pubblicitari della politica.

A seguito delle parole di Zedda, diciamo che saremo felici di lavorare con tutte le forze politiche presenti in Consiglio Regionale. Siamo infatti certi che davanti ad una delle prime proposte che il Movimento Cinque Stelle sardo porterà in Aula – quella relativa al taglio degli stipendi agli “onorevoli” sardi e dei vitalizi – troveremo nel gruppo politico che Zedda rappresenta il consenso alla proposta che tutti i cittadini sardi si aspettano”.

“Votino in Aula il taglio dei vitalizi. Sarà questo un primo passo che, nella visione del Movimento Cinque Stelle sardo, vedrà tutte le forze politiche unite nella ricostruzione sociale, culturale, economica della Sardegna”.

Gruppo Consiliare regionale Movimento Cinque Stelle