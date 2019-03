“Io ho augurato al Pd tante sconfitte di misura così e alla Lega tante vittorie risicate. In Sardegna ci sono stati 15 punti di distacco. Gli exit poll? Ho chiesto ai vertici della Rai quantomeno di non pagare quelli che avevano fatto quegli exit poll completamente sballati”. Così il ministro dell’Interno e vicepremier Matteo Salvini, in un passaggio del suo intervento alla scuola di formazione politica della Lega.

Commenti

comments