Notte di paura per gli abitanti di via Newton a Cagliari, per un incendio generalizzato di un locale commerciale adibito a sale da gioco per biliardo.

La Sala operativa del 115 ha inviato sul posto diverse squadra di Pronto intervento per domare le fiamme che si erano propagate nell’intera struttura.

Le cause del rogo sono in fase di accertamento da parte dei VVF coadiuvate dai Carabinieri della Compagnia di Cagliari.

