Questa mattina un lavoratore ex Alcoa è salito sopra un traliccio dell’Enel per protestare contro la mancata concessione delle tariffe energetiche e per l’incertezza sul prosieguo della vertenza e sul futuro lavorativo.

La protesta si inserisce nelle manifestazioni promosse dal Comitato dei lavoratori che e proprio questa mattina si sono riuniti in assemblea davanti allo stabilimento a Portovesme.

