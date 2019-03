Settimana positiva sotto il punto di vista dell’amore per i segni di fuoco e ci saranno tante occasioni per consolidare un rapporto, in vista di un futuro in coppia. Grandi novità anche sul lavoro, sminuisce la tensione e migliora il rapporto con i colleghi, però meglio evitare di polemizzare per delle sciocchezze. Eros alle stelle per i segni di terra, soprattutto nel fine settimana, quando il relax permetterà ai sensi di manifestarsi al massimo. La sfera lavorativa promette anche bene, nonostante qualche imprevisto potrà turbare la riuscita di qualche progetto. Certamente dovranno impegnarsi, i successi non piovono da soli! Settimana di pensieri per i segni d’acqua, ma l’intesa amorosa sarà salda. Progetti importanti in vista, in particolare per chi sta insieme da tempo, ma anche per i single non mancheranno incontri intriganti. Il lavoro sarà costellato da imprevisti e intoppi, e qualche atteggiamento poco tenero impedirà di portare avanti i progetti. Nel fine settimana buone speranze di riprendere il controllo della situazione. Inizio settimana non proprio positivo per i segni d’aria, ci saranno preoccupazioni per una questione irrisolta con la persona amata, ma tutto cambierà nel weekend e i nati del segno potranno tirare un sospiro di sollievo. Ma vediamo cosa riserveranno i prossimi giorni segno per segno:

Ariete

Amore: gli influssi settimanali risulteranno poco favorevoli per l’amore, tuttavia si tratterà solo dell’inizio settimana. Per il resto, il weekend sarà determinante per il consolidamento del rapporto con il partner e potrete giocare le vostre carte migliori per sorprenderlo. Per i single in attesa una mare di novità sono in arrivo.

Lavoro: nella prima parte della settimana lavorerete per rendere concreto un progetto che covate da molto tempo. I tempi sono maturi per realizzare qualche desiderio ambizioso, avete tutte le carte in regola per riuscire. Buone le intese con i collaboratori, e anche i pianeti sono a vostro favore.

Toro

Amore: buono il clima amoroso, ne beneficerà anche la vostra fantasia. L’eros sarà al massimo e contribuirà a farvi trascorrere un fine settimana all’insegna del romanticismo. Progetti di nozze o convivenze per le coppie datate, la primavera in arrivo ammorbidisce l’umore e favorisce le relazioni. Sorprese anche per i single, nuove emozioni sono in arrivo.

Lavoro: la settimana inizierà nel migliore dei modi per le questioni lavorative ma da mercoledì potrebbero nascere imprevisti per qualcosa che state portando avanti. Buon momento per chi ha un’attività autonoma, ci saranno ottimi affari e buone prospettive di crescita. Anche le collaborazioni saranno fortunate.

Gemelli

Amore: trascorrerete sette giorni tranquilli e senza pensieri nella vita privata. Le giornate migliori saranno quelle di mercoledì e giovedì, durante i quali potrete concentrarvi meglio sulle questioni affettive. In vista progetti per un viaggio o per qualcosa che potrebbe regalare grandi soddisfazioni. Notizie in arrivo per chi non ha ancora trovato l’anima gemella.

Lavoro: il lavoro potrà essere abbastanza favorevole, anche se non ci saranno cambiamenti radicali. Ci saranno delle questioni che vi faranno andare in escandescenze, e sarà necessario mantenere i nervi saldi per non scivolare nella tensione e nella rabbia. Ricordate che con la calma si ottiene tutto.

Cancro

Amore: questa settimana metterete da parte il vostro sentimentalismo per dedicarvi ad altre priorità. Proprio per questo potreste avere anche delle pretese più concrete da parte del partner, ma le gelosie amorose saranno inevitabili nel fine settimana e potranno scatenare polemiche e litigi. I single affascinanti e intriganti dovranno difendersi dalle malelingue.

Lavoro: si preannuncia una settimana poco favorevole per i nati del segno sul piano professionale. Gestite con maggiore oculatezza i vostri affari e non lasciate che gli altri interferiscano nelle vostre decisioni. Se occupate posizioni di rilievo fatevi sentire.

Leone

Amore: amore in crescendo questa settimana, inizierete il lunedì con una certa freddezza emotiva, ma a partire da mercoledì riacquisterete la voglia di manifestare i vostri sentimenti, con grande soddisfazione del partner. L’armonia si protrarrà per tutta la settimana e nel weekend farete faville. Anche i single trascorreranno una buona settimana, nuovi flirt in vista.

Lavoro: settimana di grandi novità per i Leone, la tensione lascerà il posto ad una proficua intesa con i colleghi, che darà buoni frutti. Evitate di essere troppo puntigliosi con alcune persone, e non cercate sempre di dominare gli altri, otterreste solo l’effetto di risultare antipatici.

Vergine

Amore: settimana poco favorevole per l’amore, tuttavia non disperate, sarete supportati da un partner attento e comprensivo, che si fa in quattro per voi. Sarà anche disposto ad ascoltarvi e a darvi i giusti consigli per fare le scelte migliori. Per i single invece è un momento buon per fare nuovi incontri e soprattutto nel fine settimana potrebbe esserci quello fatale.

Lavoro: occorrerà più grinta di quella che avete per far fronte al lavoro e sin dall’inizio della settimana avrete bisogno di una buona dose di energia. Dovrete darvi molto da fare per portare avanti i progetti che sono in corso e non dovrete distrarvi, altrimenti potreste compromettere i risultati.

Bilancia

Amore: inizio settimana non proprio alla grande, sarete presi da alcune preoccupazioni che terranno occupata la vostra mente fino a mercoledì. Da metà settimana le cose cominceranno a cambiare, la tensione con il partner si allenterà e dalla giornata di venerdì potrete tirare un sospiro di sollievo. Anche per chi è solo le prospettive saranno le stesse.

Lavoro: avrete una marcia in più sul lavoro e sulla gestione del vostro ruolo e l’ambito lavorativo vi darà soddisfazioni anche sul piano finanziario. Tuttavia nel weekend potreste essere giù di corda a causa di qualche questione rimasta in sospeso.

Scorpione

Amore: vivrete una settimana all’insegna dell’amore e sarete molto ben disposti nei confronti del partner, che dimostrerà attenzioni verso di voi. Nella seconda metà della settimana però potreste avere momenti di stress per una questione familiare. Buon momento per i single, in particolare nella giornata di sabato ci saranno ottimi incontri.

Lavoro: qualche imprevisto nella sfera lavorativa vi farà andare il morale sotto i piedi. I problemi si faranno sentire sin dall’inizio settimana e si protrarranno fino a giovedì, ma nel fine settimana avrete tutte le occasioni giuste per riposarvi e ritagliarvi momenti di relax.

Sagittario

Amore: bene il rapporto con il partner questa settimana, anche se potreste avere una piccola discussione. Urano e Marte in Toro nel segno vi porteranno a riflettere a fondo sulla vostra vita e a cercare di capire se state seguendo la giusta direzione. I single potranno decidere di troncare un rapporto di amicizia per un pettegolezzo.

Lavoro: probabilmente ci sarà poco dialogo sul posto di lavoro, in particolare a inizio settimana, ma potrebbe andare meglio se per primi tendete la mano. Magari dall’altro lato c’è solo scetticismo e basta parlare per dare fiducia. Migliore sarà l’intesa e maggiori saranno i successi.

Capricorno

Amore: sarete dotati di grande carica ed energia, pronta a manifestarsi con delle iniziative interessanti che sapranno coinvolgere il partner. Le vostre attenzioni saranno incentrate a far sentire la vostra presenza, vi siete resi conto probabilmente di essere stati troppo assenti. I single troveranno anche loro nuove e promettenti intese.

Lavoro: ottima la settimana in corso per il lavoro, molti nati del segno saranno favoriti, e soprattutto le giornate di giovedì e venerdì saranno quelle più propense a far progredire i progetti su cui si stanno concentrando. Domenica di relax, ci vuole dopo tanto impegno.

Acquario

Amore: anche se avrete molti pensieri per la testa riguardo la sfera lavorativa, con il partner avrete una intesa che favorirà anche qualche iniziativa come una gita fuori porta o una serata romantica. I nati del segno dovranno cercare di essere più concilianti, i contrasti planetari annunciano rivolte e litigi per cose di poco conto.

Lavoro: imprevisti e discussioni porteranno nervosismo e confusione sul lavoro. Vi impunterete su alcune questioni di media importanza e che non avrebbero motivo di esistere, tuttavia tra venerdì e sabato le cose miglioreranno e riuscirete a vedere uno spiraglio per uscire da questa situazione insolita.

Pesci

Amore: inizio settimana con un po’ di malumore, sarete scontrosi e poco comunicativi. Non avrete molta voglia di socializzare e i single rifiuteranno anche gli inviti degli amici. L’amore per le coppie sarà altalenante e molti saranno portati a chiudersi tutto dentro, ma nel weekend la situazione migliorerà.

Lavoro: questa settimana il lavoro potrebbe portarvi allo stress e alla cattiva gestione della vostra organizzazione. Tuttavia sarete determinati a perseguire uno scopo che volevate intraprendere da molto tempo, per cui alla fine sarete premiati e otterrete ciò che desiderate.

Commenti

comments