Il primo ministro Conte ha detto che è contrario alla vendita delle armi che finiscono nella guerra in Yemen. E allora perché finora non ha fatto niente?

Questa è la domanda che si sono poste le Iene che ieri hanno fatto un nuovo servizio sulla guerra in Yemen e sul ruolo dell’Italia.

“Una guerra feroce in corso da quattro anni, è un’indecenza”, commenta la ministra della Difesa Elisabetta Trenta, interpellata da Giulia Innocenzi. Lq nuova inchiesta de Le Iene in cui sono riusciti a filmare dei mezzi blindati che da Livorno vengono imbarcati su delle navi della compagnia LGL Liberty Global Logistics.

Antonio Conte ha detto che il governo è contrario alla vendita delle armi all’Arabia Saudita che finiscono per colpire i civili in Yemen, aggiungendo che occorreva solo formalizzare la decisione. Ma la formalizzazione non è mai avvenuta. Per questo Giulia Innocenzi è andata a chiedere conto al ministro degli Esteri Enzo Moavero, che è colui a cui spetta la decisione finale. Ma il capo della Farnesina si è rifiutato di rispondere.

