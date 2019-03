“Alle prossime elezioni amministrative sarà fondamentale assicurare la capillare presenza delle liste di Forza Italia in tutti i Comuni e anche la non partecipazione alla formazione o presenza di nostri esponenti nelle liste civiche anche se a noi vicine”. Lo scrive il presidente di Forza Italia Silvio Berlusconi in una lettera inviata a tutti i coordinatori regionali, provinciali e di grandi città del partito in Italia.

L’obiettivo è quello di “scoraggiare in ogni modo la dispersione del voto”. In Sardegna sono chiamati alle urne gli elettori in 28 Comuni, compresi un capoluogo di provincia (Sassari) e tre con oltre 15mila abitanti (Alghero, Monserrato e Sinnai). “Sarà compito dei coordinatori – aggiunge – assicurare la presentazione della lista con il simbolo di FI anche, a differenza del passato, dove possibile, nei comuni con meno di 15mila”. “Si tratta di una campagna elettorale che cade in una situazione politica molto grave a causa di questo governo che è assolutamente inadeguato – spiega il Cavaliere motivando le ragioni del suo appello – l’esito delle elezioni europee ed amministrative avrà dunque un grande valore politico sia per il destino di questo governo che per il nostro futuro, dell’Italia e dell’Europa”.

Poi, in presenza di eventuali liste civiche espressione della società civile “a noi esterne”, Berlusconi chiede ai coordinatori di “convincere se possibile i promotori ad indicare loro candidati nelle liste di FI, anche con le opportune garanzie di un nostro sostegno elettorale, scoraggiando in ogni modo la dispersione del voto”.

Commenti

comments