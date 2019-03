Ben quattro chilometri e mezzo di nuove condotte grazie a un investimento di 350mila euro: entrano in funzione le nuove reti idriche in fase di completamento a Platamona, in territorio di Sorso. Mercoledì 13 marzo le squadre di Abbanoa procederanno ai collegamenti delle condotte appena posizionate lungo la strada provinciale 81 nel tratto tra il campeggio Cristina e il villaggio Arboriamar.

I lavori rientrano nel piano di efficientamento del sistema idrico che sta interessando i tratti di rete dove si erano registrate numerose rotture tanto da richiedere continui interventi di riparazione da parte delle squadre del Gestore. La condotta di Platamona era una delle principali criticità: in media ogni anno venivano eseguiti tra i 100 e i 150 interventi. Le vecchie tubature “colabrodo” in acciaio erano ormai inadatte a garantire il servizio.

Per questo motivo Abbanoa aveva inserito nel piano delle manutenzioni straordinarie del trimestre in corso un intervento deciso che prevedesse la sostituzione complessiva dei quattro chilometri e mezzo di condotte. Le nuove reti sono state realizzate in un materiale innovativo, un particolare Pvc di classe A, con un diametro di 200 millimetri. Il Comune di Sorso è inserito anche tra i primi 30 Comuni interessati anche dal programma di ingegnerizzazione delle reti.

