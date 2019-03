E’ indagato per omicidio stradale il conducente della Citroen che nella notte, sulla provinciale tra La Caletta e Siniscola, ha travolto e ucciso il 19enne Emanuele Tancale. Si tratta di un giovane di 22 anni, anche lui di Siniscola come la vittima: entrambi stavano rientrando da una festa di Carnevale alla Caletta.

Secondo quanto si è appreso, il ragazzo sarebbe risultato positivo all’alcoltest: essendo un neopatentato, per lui la soglia di tolleranza è zero. Dopo una serata di divertimento, Emanuele Tancale stava tornando a Siniscola a piedi insieme a un amico: quest’ultimo è riuscito a salvarsi mentre Emanuele è stato centrato dall’auto in un lungo rettilineo, molto buio.

Tutto il paese è sotto choc per la morte del 19enne, un ragazzo ben voluto che aveva lasciato da poco la scuola per andare a fare il pastore nell’azienda di famiglia.

