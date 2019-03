Il nipote del celebre alpinista Carlo Mauri partirà oggi in serata a bordo del Viracocha III, spinto all’avventura dallo stesso spirito del nonno 50 anni dopo.

Classe 1980, nato a Cagliari, ma nel dna per metà di Lecco, dove risiede, Carlo David Mauri, figlio di Luca, ossia il primogenito di Carlo Mauri, l’alpinista/esploratore famoso in tutto il mondo, con il resto dell’equipaggio è pronto a salpare attorno alle 19 di oggi ora italiana da Arica (Cile) con un’imbarcazione fatta di balsa, legno e corde, per attraversare l’oceano Pacifico e viaggiare per circa 10mila miglia dal Cile sino all’Australia, attraverso le isole sperdute della Polinesia.

La Virococha III sarà condotta nelle acque del Pacifico 50 anni dopo l’esperienza vissuta dal Ra I e dal Ra II fatta dal nonno Carlo. La partenza è slittata da ieri per un intoppo burocratico di uno degli otto membri dell’equipaggio, tutti di nazionalità diversa.

“Questo sarà il viaggio più lungo mai effettuato in tempi moderni con una barca di papiro – dichiara Carlodavid Mauri – sulla scia delle prime spedizioni effettuate da Thor Heyerdhal, per dimostrare le migrazioni delle popolazioni del Sud America nella scoperta delle isole del Pacifico. L’altra importante funzione della spedizione sarà quella di verificare lo stato di salute dell’oceano”.

