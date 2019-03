Mercoledì 13 marzo i tecnici di Abbanoa eseguiranno un importante intervento di manutenzione straordinaria sulla condotta distributrice in via Nazionale a Quartucciu.

L’intervento rientra nel piano nel programma di efficientamento e ingegnerizzazione della rete idrica cittadina caratterizzata da un elevato tasso di dispersione. Per questo motivo Abbanoa ha inserito Quartucciu tra i primi 30 Comuni interessati dal progetto “Reti intelligenti” che mira ad eliminare le criticità con strumentazioni all’avanguardia. Nel dettaglio, nella condotta di via Nazionale sarà installato un pezzo speciale dotato di idrovalvola.

La stessa operazione è stata eseguita due settimane fa in via Monte Spada: queste particolari apparecchiature consentiranno di suddividere la rete idrica cittadina in distretti (attualmente non c’è alcuna suddivisione) garantendo una gestione più efficiente del servizio. I lavori saranno eseguiti tra le 8.30 e le 13: durante questa fascia orario si verificheranno temporanee interruzioni dell’erogazione idrica in tutto il centro abitato. Per eseguire l’intervento è stato richiesto al Comune la regolamentazione del senso unico alternato nel tratto di strada interessato.

Le squadre di Abbanoa saranno costantemente mobilitate per eseguire tutte le manovre necessarie per limitare i disservizi. Qualsiasi anomalia potrà essere segnalata al servizio di segnalazione guasti di Abbanoa tramite il numero verde 800.022.040 attivo 24 ore su 24.

