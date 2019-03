Il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, a breve ufficializzerà le sue dimissioni per entrare in Consiglio regionale all’opposizione.

Questa mattina ne ha parlato in un lungo incontro con i consiglieri comunali di maggioranza. Zedda avrebbe potuto annunciare le dimissioni domani durante il Consiglio comunale, ma i tempi, stretti, non concedono questa opzione.

Pertanto dovrà formalizzare la sua scelta entro questa sera: in questo modo si andrà subito al voto senza passare per il commissariamento.

La data potrebbe essere quella del 26 maggio in concomitanza con le Europee, ma non è detto che non si riesca a trovare una giornata anche a giugno.

L’addio al Comune era stato annunciato dal sindaco sabato scorso a Fordongianus in occasione di un incontro con la coalizione che lo aveva sostenuto nella corsa alle regionali.

L’unico dubbio era legato proprio alle modalità: dimissioni o decadenza con la possibilità di affidare qualche mese di reggenza alla vicesindaca Luisa Anna Marras. Stamattina, però, nella riunione con i consiglieri è prevalsa la soluzione delle dimissioni immediate.

