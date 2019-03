Verrà presentato martedì 26 marzo a Cagliari il romanzo “Il costo della verità” di Ottavio Olita. Alle ore 18:00 l’appuntamento è alla Fondazione di Sardegna in via San Salvatore da Horta, 2 a Cagliari.

La prefazione è di Don Luigi Ciotti, fondatore dell’associazione Libera: “Penso a tutti coloro che sono morti per mano della criminalità organizzata solo perché facevano il loro dovere: ci hanno insegnato con la loro vita che il bene personale è conseguenza del bene comune. Che non si può essere cittadini a intermittenza, a compartimenti stagni. Che la prima mafia si annida nell’indifferenza, nella superficialità, nel quieto vivere, nel puntare il dito senza far nulla, nel vedere il male e girarsi dall’altra parte. La loro è dunque un’eredità d’impegno, di responsabilità, di risveglio delle coscienze. Cioè di verità. Ci hanno insegnato a cercarla, a non averne paura, a dirla anche quando ci mette in una posizione scomoda”.

La serata sarà animata dalle letture di Lia Cireddu e dalla musica del giovane chitarrista Davide Mascia.

