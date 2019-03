33 squadre, 700 studenti per tre mesi di sfide sui campi del CUS Cagliari. Ha preso il via oggi una nuova edizione della “Coppa Rettore” storico torneo riservato agli studenti universitari organizzato dal Centro Universitario Sportivo cagliaritano in collaborazione dall’Università degli Studi di Cagliari. La prima gara, giocata lunedì 11 marzo alle ore 13.30 sul campo “Giuliano Loddo” nella Cittadella Sportiva “Sa Duchessa”, è stata vinta da FC Girondines de Broddeaux che hanno battuto per 0-1 Olimpique de Mamilla. Il calcio d’inizio è stato dato dal presidente del CUS Cagliari, Marco Meloni e dal vice presidente, Stefano Demontis.

Tornei. Si parte con il calcio a undici maschile e il torneo di volley misto, arrivato alla seconda edizione. In campo 700 giocatori-studenti dell’Università degli Studi di Cagliari, iscritti a un diploma di specializzazione, a un dottorato di ricerca o ad un master universitario e studenti del Conservatorio di Musica con un diploma di scuola superiore.

Le squadre. Nella nuova edizione della Coppa Rettore Calcio, scenderanno in campo ventiquattro squadre: AEK Imene; Aston Birra; Baronia United; Bettis Conza; Bora Bora Juniors; Borussia Stordmund FC, vincitori della Serie C; Celtic Lesbow; CFUnited; FC Borussia Cagliari; FC Girondines de Broddeaux; FC Calici Rampanti; I Califfi, campioni in carica della Serie A; Kickbulls; Le Merendes; Malos a Ghirare 2002 secondi in classifica nel 2018 in serie A; Mr Brown, vincitori della Serie B; Pirrì Saint Germain; Olimpique de Mamilla; Porcogallo TDB FC; Red Rocks Social Club; Sparta Brazzers; Sporting Oja; Tinta Unita; Tittenham.

Nove le squadre che parteciperanno alla Coppa Rettore Volley: Banana Split; Celtic Lesbow Volley Club; Gli Inalpacabili; Hakuna Schiacciata; Le Merendes; Los Cantadores; Pasta al volo; Uovi Sodi e Volley Vincele. Le gare della Coppa Rettore Calcio si giocheranno nel campo del “Giuliano Loddo” mentre la Coppa Rettore Volley verrà giocata nel PalaCUS A.

La storia. Il calcio e la Coppa Rettore sono sempre state di casa al CUS Cagliari. Negli anni ’90 il vero boom con oltre cento squadre iscritte. Tra i professionisti che hanno calcato i campi della Cittadella Sportiva di “Sa Duchessa”, l’ex centrocampista del Cagliari Giovanni Sulcis, Francesco Marroccu, in passato d.s dei rossoblu e i tecnici Beppe Martinez e Riccardo Spini. Oltre al torneo di calcio a undici, nei settant’anni di storia del Centro Universitario Sportivo sono stati organizzati tornei interfacoltà di calcio a cinque maschili e femminili, basket e tennis maschili.

