Un vasto incendio ha distrutto ettari di campagne in località Anghelu Ruju, vicino ai vigneti della tenuta Sella e Mosca.

I vigili del fuoco di Sassari e di Alghero hanno iniziato le operazioni ieri pomeriggio verso le 19 ed hanno operato per tutta la notte per scongiurare che le fiamme aggredissero i preziosi vigneti e la necropoli di Anghelu Ruju.

Sono in corso le fasi di bonifica. Sul posto i Barracelli, i Carabinieri, la Polizia e la municipale.

Commenti

comments